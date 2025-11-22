Neve sul Vesuvio e forte calo delle temperature

TORRE DEL GRECO, 22 NOV – Cima del Vesuvio imbiancata e forte calo delle temperature. E’ l’effetto del maltempo che da alcuni giorni sta interessando la provincia di Napoli e che oggi ha fatto registra, come previsto, un ulteriore abbassamento termico dopo quello giÃ evidenziato ieri.

L’effetto delle precipitazioni che da due giorni stanno interessando l’intera area vesuviana, Ã¨ stata la presenza di un evidente strato di neve sulla cima del vulcano, effetto visibile anche dalla cittÃ di Napoli. Le previsioni parlano ancora di freddo e pioggia per la giornata odierna, mentre da domani dovrebbe esserci un graduale miglioramento della situazione complessiva. (ANSA).