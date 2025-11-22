Bambini tolti alla famiglia nel bosco, Nordio: “Atto grave”

Il caso della famiglia anglo-australiana, che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, arriva sul tavolo del governo: il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la premier Giorgia Meloni hanno discusso della vicenda dei tre bambini tolti ai genitori e trasferiti in una casa famiglia a Vasto, accompagnati dalla mamma che però può stare con loro solo in determinati orari.

Dopo una consultazione con Giorgia Meloni, Nordio ha commentato così la vicenda: “Strappare un bambino dalla famiglia è un atto estremamente doloroso, quindi bisognerà approfondire. Bisogna fare accertamenti profondi, in questo momento è prematuro fare qualsiasi considerazione procedurale”.

Salvini: “Bambini sequestrati in maniera indegna”

“Un sequestro di tre bambini portati via da una mamma e da un papà in maniera indegna, preoccupante, pericolosa e vergognosa – dice il vicepremier Matteo Salvini -. Sono impegnato ad andare fino in fondo e se serve anche a parlare con il giudice del Tribunale dei minori. Andrò in Abruzzo la settimana prossima. Giudici e assistenti sociali d’Abruzzo non rompano le scatole. Anche questa storia dimostra che una profonda, sana e giusta riforma della Giustizia che non funziona sarà fondamentale”.

Verso l’invio di ispettori del governo

Il governo sta dunque valutando l’invio di ispettori del ministero della Giustizia per verificare la gestione del procedimento. Il provvedimento giudiziario nasce da un percorso iniziato lo scorso anno, dopo il ricovero dei bambini per un’intossicazione da funghi e un controllo dei carabinieri nella casa nel bosco. La magistratura ha ritenuto necessaria la sospensione della potestà genitoriale, il collocamento dei bambini in una struttura protetta e la nomina di un tutore provvisorio per garantire la loro tutela.

