Putin: ‘a Kiev siedono su water d’oro, non pensano ai soldati’

I dirigenti ucraini “siedono su water d’oro” e non pensano al destino dei loro soldati

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Tass, durante una visita a un comando militare al fronte. Putin si riferiva al bagno d’oro che sarebbe stato trovato nella casa di Timur Mindich, imprenditore vicino al presidente Volodymyr Zelensky accusato di essere coinvolto nello scandalo corruzione e fuggito all’estero.

I russi hanno consegnato 1.000 corpi all’Ucraina che appartterebbero a soldati caduti delle Forze Armate ucraine. Le operazioni di identificazione inizieranno presto.Lo rende noto il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra, ripreso da Rbc. L’ultimo rimpatrio di salme su larga scala Ã¨ avvenuto ottobre. tgcom24.mediaset.it