Neve in Algeria, disagi alla circolazione su alcune strade nazionali

Neve in Algeria

In Algeria tornano le piogge e soprattutto la neve nelle regioni settentrionali

ALGERI – La Gendarmeria algerina, una forza affiliata al ministero della Difesa (analoga ai Carabinieri in Italia), ha segnalato oggi che la neve caduta sulla catena montuosa della Djurdjura nella regione della Cabilia ha ostacolato la circolazione su alcune strade nazionali, rendendo necessario l’intervento delle squadre per riaprire le vie e assistere le persone bloccate.

L’ufficio nazionale di meteorologia ha annunciato questo pomeriggio in un bollettino speciale, nevicate abbondanti su diverse wilaya del Paese, con accumuli tra 10 e 20 centimetri. Le province interessate includono Bouira, BoumerdÃ¨s, Tizi Ouzou (centro), Bejaia, Jijel, Setif e Bordj Bou Arreridj (est). Secondo la stessa fonte, le nevicate interesseranno complessivamente altre 12 province nel centro e nell’est del Paese, con accumuli variabili tra 5 e 10 centimetri. (ANSA)

