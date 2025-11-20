Zelensky per ora non silurerÃ  Yermak

Il presidente Volodymyr Zelensky ha deciso di non sostituire per il momento il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, nonostante l’insoddisfazione pubblica per le sue attivitÃ e il pressing tra i ministri. Lo riporta Ukraiska Pravda citando sue fonti.
Anche Yaroslav Zheleznyak, deputato del popolo del partito Golos afferma che “il presidente ha deciso di non sostituire Yermak”. (ANSA)
Maryana Bezuhla, deputata di Servo del popolo: “L’atmosfera dentro di noi Ã¨ tesa al limite, anche fuori… Se Zelensky non licenzia Ermak puÃ² essere l’inizio della fine”.
https://t.me/letteradamosca/31082