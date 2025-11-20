Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve avere un ruolo nella pace’

Tajani e von der Leyen

BRUXELLES, 20 NOV – “Sono solo indiscrezioni giornalistiche, Ã¨ difficile commentare indiscrezioni giornalistiche. Quando sarÃ  presentato faremo un’analisi approfondita. Come Ã¨ sempre stato detto, l’Europa dovrÃ  svolgere anch’essa un suo ruolo”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio affari esteri a proposito del possibile piano Usa per la pace in Ucraina. “Ma l’Ucraina rappresenta anche una barriera di sicurezza per l’Europa: se cade l’Ucraina aumentano i rischi per l’Europa e questo non possiamo assolutamente accettarlo nÃ© permetterlo”, ha aggiunto. (ANSA)

