Trump: «Zelensky non vuole accettare il nostro piano di pace»

Per questo è stato cancellato l’incontro con L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff. Secondo il piano di Trump, gli Stati Uniti e altri paesi riconoscono la Crimea e il Donbass come territori legittimi della Russia, riporta Axios.

Tra le condizioni ci sarebbe anche il riconoscimento della lingua russa come lingua ufficiale di Stato in Ucraina e la concessione dello status ufficiale alla Chiesa ortodossa russa, riporta il Financial Times.

Zelensky è arrivato in Turchia con un piano alternativo, sviluppato congiuntamente con partner europei. Un funzionario americano ha dichiarato che questa opzione «la Russia non la accetterà mai».

L’Ucraina ha respinto il piano congiunto di Stati Uniti e Russia per la risoluzione del conflitto.

Kiev ha ufficialmente rifiutato il piano di pace proposto da Washington e Mosca, dichiarando che non corrisponde agli interessi dell’Ucraina. Come riporta il Financial Times, i funzionari ucraini hanno descritto il documento come completamente conforme alle richieste massimaliste del Cremlino. In una dichiarazione ufficiale si sottolinea che senza modifiche sostanziali le condizioni proposte non possono essere attuate in Ucraina. La posizione di Kiev indica un rifiuto fondamentale delle disposizioni di base del documento, elaborato con la partecipazione di rappresentanti americani e russi.

