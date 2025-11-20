Migranti, a novembre oltre 4000 sbarcati

Sono finora 63.036 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno

Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 60.224 mentre nel 2023 furono 149.660. Il dato Ã¨ stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di ieri mattina. Nella giornata di ieri sono state 134 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 4.090 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a novembre. Lâ€™anno scorso, in tutto il mese, furono 8.124, mentre nel 2023 furono 8.317.

Degli oltre 63mila migranti sbarcati in Italia nel 2025, 19.229 sono di nazionalitÃ bengalese (31%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (8.721, 14%), Eritrea (7.433, 12%), Pakistan (4.253, 7%), Sudan (3.891, 6%), Somalia (3.261, 5%), Etiopia (2.134, 3%), Tunisia (1.654, 3%), Iran (1.631, 3%), Algeria (1.464, 2%), Guinea (1.386, 2%), Siria (1.295, 2%), Nigeria (883, 1%), Mali (840, 1%), Marocco (704, 1%) a cui si aggiungono 4.257 persone (7%) provenienti da altri Stati o per le quali Ã¨ ancora in corso la procedura di identificazione.

AGENSIR