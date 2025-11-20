Meloni al G20, focus su Piano Mattei e conversione del debito dei Paesi africani

ROMA, 20 NOV – L’iniziativa per la conversione del debito dei Paesi africani lanciata a giugno con Ursula von der Leyen e la strategia del Piano Mattei: saranno fra i temi principali dell’agenda di Giorgia Meloni al G20 di Johannesburg. La premier Ã¨ attesa domani in Sudafrica e dopo i due giorni di summit volerÃ in Angola, per partecipare lunedÃ¬ e martedÃ¬ al vertice Unione europea-Unione africana.

Al G20 sono previste tre sessioni di lavoro: una dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile (con al centro la questione del debito); una sulla gestione dei disastri naturali e la transizione energetica; e quella finale di domenica su minerali critici e intelligenza artificiale.

Meloni interverrÃ in tutte e tre, ponendo l’accento – sottolineano fonti italiane – sul Piano Mattei e sulle iniziative per alleviare il peso del debito delle nazioni africane. Sono partiti i negoziati bilaterali con i Paesi che hanno aderito al Piano Mattei, che stanno indicando su quali progetti di sviluppo intendono indirizzare la riconversione del debito.

Meloni, inoltre, spiegano le stesse fonti, richiamerÃ gli esiti del vertice di Addis Abeba a luglio sui Sistemi alimentari, considerato un passaggio significativo per rafforzare la sicurezza alimentare e la lotta alla fame in Africa. Sull’Intelligenza artificiale la premier ribadirÃ la visione secondo cui lo sviluppo di questa tecnologia deve muoversi entro principi etici e mettere al centro l’uomo. I suoi interventi affronteranno anche le questioni energetiche e quelle relative ai minerali critici, con particolare attenzione alla necessitÃ di garantire catene di approvvigionamento sicure e resilienti. (ANSA)