UE, Socialcom: quasi 3 contenuti su 4 online esprimono sentiment negativo

Negli ultimi 12 mesi il dibattito online sullâ€™Unione Europea, in Italia, ha generato 16 milioni di conversazioni e oltre 420 milioni di interazioni, in gran parte segnate da un tono critico: quasi 3 contenuti su 4 esprimono un sentiment negativo

A generare preoccupazione soprattutto le tasse imposte dallâ€™Ue, protagoniste di 716 mila post e ben 10 milioni di interazioni. La difesa del tessuto economico nazionale apre un ulteriore livello di analisi: quello sulle filiere produttive italiane. Agroalimentare, automotive e tabacco sono percepite come filiere esposte e vulnerabili, soprattutto in relazione a misure come dazi, politiche ambientali e nuove accise calate dallâ€™alto. Ãˆ quanto emerge dalla ricerca SocialCom, realizzata con la piattaforma SocialData, che verrÃ presentata oggi, mercoledÃ¬ 19 novembre, dalle ore 19:00 a Piazza Montecitorio 116 presso la CeoForLife ClubHouse.

Ferlaino: “Spaventano politiche Ue calate dall’alto”

Lâ€™evento si inserisce nel progetto degli ‘Aperitivi digitali’, un ciclo di incontri di confronto e dialogo tra istituzioni, giornalisti e opinion leader sui temi chiave per il futuro dellâ€™Italia. Unâ€™occasione per approfondire le nuove dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale, in un contesto di confronto tra professionisti e decisori politici.

“Emerge un’Europa percepita come distante e spesso ostile, con un dibattito online dominato da sentiment negativo e allarme diffuso”, spiega Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. “A preoccupare maggiormente gli italiani sono i temi concreti: tasse, inflazione, burocrazia e la difesa del Made in Italy. Le filiere produttive nazionali, come agroalimentare e automotive, diventano il simbolo delle paure verso le politiche calate dallâ€™alto di Bruxelles”.Â ADNKRONOS