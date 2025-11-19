UE, Socialcom: quasi 3 contenuti su 4 online esprimono sentiment negativo

ImolaOggiECONOMIA, News 2025, Vetrina

Unione Europea

Negli ultimi 12 mesi il dibattito online sullâ€™Unione Europea, in Italia, ha generato 16 milioni di conversazioni e oltre 420 milioni di interazioni, in gran parte segnate da un tono critico: quasi 3 contenuti su 4 esprimono un sentiment negativo

A generare preoccupazione soprattutto le tasse imposte dallâ€™Ue, protagoniste di 716 mila post e ben 10 milioni di interazioni. La difesa del tessuto economico nazionale apre un ulteriore livello di analisi: quello sulle filiere produttive italiane. Agroalimentare, automotive e tabacco sono percepite come filiere esposte e vulnerabili, soprattutto in relazione a misure come dazi, politiche ambientali e nuove accise calate dallâ€™alto. Ãˆ quanto emerge dalla ricerca SocialCom, realizzata con la piattaforma SocialData, che verrÃ  presentata oggi, mercoledÃ¬ 19 novembre, dalle ore 19:00 a Piazza Montecitorio 116 presso la CeoForLife ClubHouse.

Ferlaino: “Spaventano politiche Ue calate dall’alto”

Lâ€™evento si inserisce nel progetto degli ‘Aperitivi digitali’, un ciclo di incontri di confronto e dialogo tra istituzioni, giornalisti e opinion leader sui temi chiave per il futuro dellâ€™Italia. Unâ€™occasione per approfondire le nuove dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale, in un contesto di confronto tra professionisti e decisori politici.

“Emerge un’Europa percepita come distante e spesso ostile, con un dibattito online dominato da sentiment negativo e allarme diffuso”, spiega Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. “A preoccupare maggiormente gli italiani sono i temi concreti: tasse, inflazione, burocrazia e la difesa del Made in Italy. Le filiere produttive nazionali, come agroalimentare e automotive, diventano il simbolo delle paure verso le politiche calate dallâ€™alto di Bruxelles”.Â  ADNKRONOS

Articoli correlati

NATO RUTTE

Ecco come si comportano gli imperi sull’orlo del disastro

Romano Prodi

Prodi: ‘referendum contro l’unanimitÃ  che paralizza l’UE’

Ministero della veritÃ  European Newsroom

La UE annuncia un “Centro per la Resilienza Democratica” contro la disinformazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *