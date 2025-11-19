“Complotto” del Quirinale, Garofani: “il Presidente mi ha rassicurato”

Stefano Molinari su X: “Un anno e mezzo di tempo forse non basta per trovare qualcuno che batta il centrodestra: ci vorrebbe un provvidenziale scossone…una bella crisi finanziaria come ai tempi di Berlusconi, con lo spread alle stelle».

Il consigliere per gli Affari del Consiglio supremo di Difesa, scelto dal Presidente della Repubblica, amico fidato e intimo di Mattatella, Francesco Saverio Garofani conferma al Corriere della sera di avere pronunciato queste gravissime parole.

E lo scandalo sarebbe avere fatto venire a galla queste “parole in libertà” dette da un collaboratore strettissimo del Presidente della Repubblica, non augurarsi il peggio per l’Italia!

Siamo al ribaltamento della realtà.”

https://x.com/stemolinaradio/status/1991033443765948651