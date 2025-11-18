Zelensky: “fine della guerra è nostra priorità assoluta”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà domani in Turchia, con l’obiettivo di “intensificare i processi diplomatici”, per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo scrivono i media di Kiev.

“Ci stiamo preparando a intensificare i negoziati e abbiamo elaborato soluzioni che proporremo ai partner. Avvicinare con tutte le nostre forze la fine della guerra è la priorità assoluta dell’Ucraina. Stiamo anche lavorando per riprendere gli scambi e il ritorno dei prigionieri”, ha scritto Zelensky su Telegram. ANSA

Il busine$$ della guerra

