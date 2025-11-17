Macron e Zelensky: intesa per acquisto di 100 caccia, sistemi SAMP/T e droni

Macron e Zelensky, intesa per l’acquisto di 100 caccia e sistemi di difesa antiaerea SAMP/T e droni. “Ordine storico”

L’Ucraina ha effettuato un ordine “storico” per il proprio esercito, ha annunciato il presidente ucraino alla televisione francese TF1-LCI, subito dopo la firma del contratto presso la base di Villacoublay.

Emmanuel Macron riceve il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi. La visita – ha sottolineato l’Eliseo – servirà a “riaffermare l’impegno della Francia nei confronti dell’Ucraina”. La giornata inizierà alla base aerea militare di Villacoublay, a sud-ovest della capitale. Si tratta di “mettere l’eccellenza francese nell’industria degli armamenti al servizio della difesa dell’Ucraina”, ha spiegato la presidenza francese, e “consentire l’acquisizione dei sistemi necessari per rispondere all’aggressione russa”, con riferimento in particolare alla “difesa dei cieli ucraini”

Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti per il futuro acquisto da parte di Kiev di fino a 100 caccia Dassault Rafale, sistemi di difesa antiaerea e droni. Lo rende noto l’Eliseo dichiarando che questo accordo, che si proietta “su un orizzonte temporale di circa dieci anni”, prevede possibili contratti futuri per “l’acquisizione da parte dell’ucraina di nuove attrezzature di difesa francesi”: “Circa 100 Rafale, con i relativi armamenti”, nonché altri armamenti, tra cui il sistema di difesa aerea SAMP/T di nuova generazione in fase di sviluppo, sistemi radar e droni. rainews.it/maratona/2025/11