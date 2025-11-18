Schlein: ‘chi attacca Mattarella ci trova dall’altra parte’

“Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unitÃ nazionale, di garante della Costituzione che Ã¨ riconosciuto tutto il paese. Chiunque provi mai a dire una cosa diversa, ci troverÃ dall’altra parte”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un convegno del partito sulla sanitÃ . ASKANEWS
In realtÃ , nessuno ha attaccato Mattarella. La vicenda a cui Schlein si riferisce chiama in causa uno dei consiglieri del Colle, Francesco Garofani, ex deputato del Pd.
Complotto del Quirinale, Belpietro: “Confermo parola per parola”