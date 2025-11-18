Caso Epstein, ex segretario tesoro Usa lascia impegni pubblici

Larry Summers

WASHINGTON – La pubblicazione di nuovi documenti sui suoi legami con defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ha spinto Larry Summers, ex segretario al Tesoro sotto Bill Clinton, presidente emerito e professore dell’UniversitÃ  di Harvard, ad annunciare che “si ritirerÃ  dagli impegni pubblici”.

Sia democratici che repubblicani avevano chiesto a varie organizzazioni di interrompere i rapporti con Summers dopo i file diffusi dalla commissione vigilanza della Camera hanno mostrato scambi di email tra i due, inclusa una in cui il defunto finanziere si definiva il “wing man” (la spalla, nel senso di uno che aiuta a rimorchiare, ndr) di Summers.

“Mi vergogno profondamente delle mie azioni e riconosco il dolore che hanno causato”, ha detto Summers in una dichiarazione condivisa con diversi media. “Mi assumo la piena responsabilitÃ  della mia decisione mal guidata di continuare a comunicare con Epstein”, ha proseguito. “Pur continuando ad adempiere ai miei obblighi accademici, mi farÃ² da parte dagli impegni pubblici come parte del mio piÃ¹ ampio sforzo per ricostruire la fiducia e riparare i rapporti con le persone a me piÃ¹ vicine”, ha aggiunto. (ANSA)

