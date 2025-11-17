Von der Leyen: ‘deficit di Kiev enorme, servono 70 miliardi’

“Il deficit finanziario dell’Ucraina Ã¨ significativo.Â Secondo le proiezioni preliminari del Fmi, ipotizzando che la guerra finisca entro la fine del 2026 e tenendo giÃ conto di tutto il sostegno promesso, l’Ucraina dovrÃ comunque affrontare un enorme deficit che non potrÃ essere colmato senza l’iniezione di nuovi fondi”.

Lo scrive Ursula von der Leyen nella lettera ai 27 sui Prestiti di Riparazione a Kiev e sulle tre opzioni della Commissione, inclusa quella dell’uso degli asset russi. Nella lettera, visionata dall’ANSA, Von der Leyen indica in 70 miliardi il fabbisogno di Kiev nel 2026, in 64 nel 2027.

“Nei vari scenari che l’Ucraina sta prendendo in considerazione, nei prossimi anni dovrÃ far fronte a notevoli esigenze di bilancio e militari. Gli obiettivi strategici immediati dell’Ucraina sono stabilizzare il fronte, combattere gli attacchi russi alla loro origine e continuare il potenziamento a breve e medio termine delle sue forze armate. In questo modo, cerca di difendere la sua popolazione, proteggere le sue infrastrutture civili e militari critiche, sia in combattimenti ravvicinati che con attacchi in profonditÃ .

Dei 103,2 miliardi di euro di fabbisogno militare previsto per il 2026, l’Ucraina puÃ² finanziarne la metÃ , lasciando un divario di 51,6 miliardi di euro. Tale divario deve essere coperto dai partner, oltre al necessario sostegno macrofinanziario”, scrive la presidente della Commissione nella lettera inviata oggi alle capitali europee e nella quale si analizzano le tre opzioni per i prestiti a Kiev, inclusa chiaramente quella dell’uso degli asset russi congelati.

“Secondo le proiezioni preliminari dell’Fmi, che ipotizzano la fine della guerra entro la fine del 2026, e tenendo conto delle proiezioni delle autoritÃ ucraine in materia di sostegno militare il fabbisogno residuo totale stimato per il periodo 2026-2027 ammonta a 135,7 miliardi di euro”, ricorda von der Leyen. ANSA