Unifil, bersagliati da fuoco israeliano in Sud Libano

La forza Onu di interposizione nel sud del Libano, Unifil, Ã¨ stata fatta bersaglio di tiri da parte delle forze armate israeliane. Lo comunica la stessa Unifil con un post su X, in cui precisa che a sparare Ã¨ stato un carro armato Merkava, da una posizione tenuta dall’Idf nel Libano del sud.

Le forze israeliane affermano che “non Ã¨ stato sparato deliberatamente” contro le forze di pace delle Nazioni Unite in Libano. L’esercito israeliano ha affermato di avere scambiato i soldati per “sospetti”, ha affermato in una nota. “Domenica mattina, due sospetti sono stati identificati nella zona di El Hamames, nel Libano meridionale.

Le truppe hanno poi sparato colpi di avvertimento. Dopo la verifica, Ã¨ stato stabilito che i sospetti erano soldati delle Nazioni Unite in pattuglia nella zona”, ha dichiarato l’esercito israeliano, aggiungendo che la questione Ã¨ “sotto inchiesta”.(ANSA).