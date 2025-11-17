Migranti, stop di 2 mesi per la nave di Casarini

Ovviamente, si permettono di disattendere le leggi perchÃ© sanno di aver dalla loro i tribunali locali

di Francesca Galici – Da qualche tempo, ormai da anni, le Ong dei migranti in Italia si sentono libere di disattendere le leggi governative e di decidere in totale autonomia, ma senza averne l’autoritÃ , il da farsi una volta entrati nelle acque territoriali italiane. Si fanno forza con le sentenze dei tribunali che confermano la disapplicazione arbitraria delle norme, soprattutto del decreto Piantedosi, soprattutto per quanto concerne l’assegnazione dei porti che, giÃ diverse sentenze del Tar, hanno dichiarato essere totale prerogativa delle autoritÃ , anche per ragioni di sicurezza nazionale, tanto che non devono dar conto delle scelte fatte di volta in volta.

Ma, puntualmente, la storia si ripete e navi delle Ong con i migranti a bordo decidono di sbarcare nel porto a loro piÃ¹ congeniale, piuttosto che in quello assegnato. Ãˆ successo nuovamente di recente con la nave Mediterranea, di Mediterranea Saving Humans, la Ong di Luca Casarini, che invece di raggiungere Livorno ha scelto di approdare a Porto Empedocle con 90 migranti a bordo. La sanzione Ã¨ arrivata comunque puntuale: due mesi di fermo e 10mila euro di multa, come ha annunciato la stessa organizzazione.

“Si tratta della seconda identica sanzione comminata per le due missioni effettuate dalla nostra nuova nave. Questa volta dopo il salvataggio di 92 persone tra donne, uomini e minori. Un provvedimento che colpisce lâ€™attivitÃ di soccorso nonostante abbiamo agito nel pieno rispetto della Convenzione di Amburgo sul soccorso in mare, che indica chiaramente lâ€™obbligo di assegnare un porto sicuro il piÃ¹ vicino possibile dopo un salvataggio”, dicono dalla Ong, che perÃ², come detto, viene smentita dalle sentenze del Tar precedentemente emesse, che dicono il contrario.

Ovviamente, si permettono di disattendere le leggi perchÃ© sanno di aver dalla loro i tribunali locali e Mediterranea lo dice nel suo comunicato quando dichiara che “come avvenuto per lo sbarco di agosto a Trapani, dove il Tribunale Civile ha giÃ sospeso l’analogo provvedimento punitivo che ci era stato comminato, anche questa volta Mediterranea presenterÃ ricorso immediato contro il fermo e la sanzione.

Ma vogliamo dirlo con chiarezza: non ci rassegneremo mai a un sistema che tenta di prolungare le sofferenze di chi cerca protezione, che cerca di criminalizzare e strangolare economicamente chi salva vite e, soprattutto, che cerca di trasformare in strumenti di intimidazione e mortifera ‘deterrenza’ le stesse leggi dello Stato”.

