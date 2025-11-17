Germania, Volkswagen: definiti oltre 25mila licenziamenti

Volkswagen ha ufficializzato oltre 25mila licenziamenti presso la casa automobilistica tedesca

Lo ha confermato un portavoce dell’azienda al quotidiano “Handelsblatt”. Volkswagen prevede di tagliare circa 35mila posti di lavoro entro la fine del 2030, riducendo la sua forza lavoro in Germania da quasi 130mila a meno di 100mila unitÃ . L’azienda ha reso noto che si affiderÃ a misure socialmente responsabili come indennitÃ di buonuscita, pensionamenti graduali e pensionamenti regolari. tgcom24.mediaset.it