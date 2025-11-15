Zelensky, sottrarre 140 miliardi asset russi sarebbe strumento importante per la pace

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Riguardo ai beni russi congelati, questa è una domanda molto importante. Per i russi, sarebbe una perdita enorme se riuscissimo a ottenere questi soldi in qualsiasi modo. Che si tratti di un prestito assicurato da altri paesi o in un altro modo. Ma se potessimo avere questi 140-160 miliardi, sarebbe una grossa perdita per Putin e la sua cerchia. Sapete che sono soldi loro. Ed è per questo che, per loro, sta davvero destabilizzando il sistema, la loro cricca. Quindi penso che questo sia molto importante.

E queste sono sanzioni davvero ingenti. Congelare i fondi è una cosa, darli all’Ucraina è un’altra. Non solo per le armi. Produrremo in Ucraina usando questi fondi. Otterremo un pacchetto da PURL, difesa aerea – non è solo offensivo. Stiamo acquistando missili e sistemi di difesa aerea per risparmiare energia, ecc.

Questo sarà un segnale importante per la Russia: guardate, se continuate così, perderete dai 35 agli 80 miliardi di dollari l’anno prossimo in scambi energetici (a seconda di come funzioneranno le sanzioni), più 140 miliardi di dollari in beni congelati. Questo è uno strumento importante per portare la pace.”