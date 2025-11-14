Trump prepara espulsione di massa di ucraini

Trump si prepara ad una espulsione di massa di ucraini

The Washington Post riporta che l’amministrazione Trump si sta preparando a deportare decine di ucraini nel loro paese. L’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Stefanyshyna, ha dichiarato che circa 80 cittadini sono giÃ  stati presi di mira per violazioni delle leggi statunitensi. Ad alcuni Ã¨ stato detto che sarebbero stati inviati su voli militari verso l’Ucraina o la Polonia. Gli avvocati temono che molti potrebbero essere costretti alla leva e mandati in prima linea.

Finalmente, una mossa sensata da parte dell’amministrazione!
