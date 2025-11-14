Kiev: ‘la situazione sul fronte meridionale sta peggiorando’

ROMA, 14 NOV – In diverse zone lungo il fronte meridionale ucraino, la situazione sta diventando sempre piÃ¹ tesa e le forze di Kiev stanno adottando misure per bloccare l’avanzata nemica. Lo riferisce il portavoce delle forze di difesa meridionali Vladyslav Voloshyn, secondo quanto riportato da Ukrinform.

“Le condizioni nel sud sono tutt’altro che tranquille e, diciamo, stanno peggiorando in alcune parti della linea di contatto”, ha detto Voloshyn affermando che “il nemico continua le sue operazioni di assalto verso Huliaipole, tentando di respingere le forze di difesa dalle nostre posizioni, con un intenso fuoco combinato sulle nostre postazioni”.

Secondo Voloshyn “i russi non hanno compiuto progressi significativi”, ma ha specificato che il nemico ha distrutto diverse postazioni ucraine, anche se non Ã¨ stato in grado di entrarvi o di far entrare gruppi di rinforzo. (ANSA)