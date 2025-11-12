Violenza sessuale, pakistano arrestato a CantÃ¹

Il 9 novembre i carabinieri di CantÃ¹ hanno arrestato un uomo di nazionalitÃ pakistana con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della giovane commessa di 23 anni di un supermercato della cittÃ , in via Casartelli.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di spogliarla mentre la ragazza, attorno alle 8.20 del mattino, stava preparandosi ad aprire il punto vendita. I primi a correre in suo aiuto sono stati alcuni colleghi di lavoro, che hanno messo in fuga l’aggressore, rintracciato poco dopo dai militari dell’Arma.

La giovane commessa, in stato di shock, Ã¨ stata accompagnata per accertamenti all’ospedale di CantÃ¹. Non ha subito lesioni. L’arrestato Ã¨ stato portato in carcere.

