Tajani: “60 milioni di euro per ricostruzione Gaza”

Niagara-on-the-lake, 12 nov. – “L’impegno italiano in Medio Oriente sarà un impegno importante. Vedremo come, può essere per la formazione della polizia palestinese, può essere per dare un contributo forte anche all’amministrazione civile. Noi già abbiamo inserito nei comitati di coordinamento militari e diplomatici. L’Italia sarà sicuramente parte costruttiva anche perché organizzeremo la conferenza del Cairo per la ricostruzione”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Niagara-on-the-lake, località dell’Ontario sede della riunione dei ministri degli Esteri del G7.

“Già abbiamo deciso di investire 60 milioni di euro per la ricostruzione di Gaza. I primi cinque già erano stati inviati pochi mesi fa, quindi l’Italia svolgerà un ruolo importante – ha aggiunto Tajani – ne parleremo e concorderemo ovviamente tutte le iniziative con i nostri interlocutori che non sono soltanto quelli del G7, ma anche i Paesi musulmani”. (Adnkronos)