Crosetto: ‘a breve dodicesimo pacchetto di aiuti per Kiev’

Roma, 12 nov. – “Io sto approvando il dodicesimo pacchetto” di aiuti all’Ucraina. “A breve andrÃ² a presentarlo al Copasir”. CosÃ¬ il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto in Transatlantico alla Camera a chi gli chiedeva se l’Italia intendesse acquistare dagli Usa armi per Kiev.

Ai giornalisti che gli hanno fatto notare che la sua risposta non riguardava l’eventualitÃ di aderire al programma Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) con l’acquisto di armamenti statunitensi, Crosetto ha replicato “Sono aiuti all’Ucraina, consistenti anche”. Crosetto ha quindi confermato che non andrÃ a Washington dove avrebbe dovuto incontrare il segretario alla Difesa Usa ma a Berlino per l’incontro con i colleghi di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. (askanews)

Il deputato ucraino Dmytruk Artem scrive su X: â€œZelensky ha rubato 100 milioni di dollari al settore della difesa: la notizia Ã¨ stata documentata da NABU!

Da oggi, in questo preciso momento, quanto segue Ã¨ assolutamente chiaro.

Non si tratta piÃ¹ di supposizioni, voci o speculazioni: si tratta di indagini specificamente documentate.

Attraverso un solo ufficio, attraverso la sua cerchia piÃ¹ ristretta â€“ e in effetti, attraverso lo stesso Zelensky â€“ sono stati sottratti e rubati allâ€™Ucraina oltre 100 milioni di dollari.

E questo Ã¨ solo quanto Ã¨ stato confermato ufficialmente.