L’ufficio anticorruzione ucraino ha dichiarato lunedÃ¬ di stare conducendo un’operazione su larga scala per smascherare la corruzione nel settore energetico del paese

“Sono state documentate le attivitÃ di un’organizzazione criminale di alto livello”, ha affermato l’ufficio in merito all’indagine che ha richiesto 1.000 ore di registrazioni audio e 15 mesi di lavoro. “I suoi membri hanno messo in piedi un sistema di corruzione su larga scala per influenzare le imprese strategiche del settore pubblico, in particolare la JSC ‘Energoatom'”, secondo quanto riportato sul post pubblicato sull’app di messaggistica Telegram.

Maxi-operazione anticorruzione in Ucraina, dove le autoritÃ hanno condotto perquisizioni su larga scala nel settore energetico del Paese, passo che giunge dopo mesi di lotte intestine sugli sforzi di Kiev per contrastare la corruzione. L’Ufficio Nazionale Anticorruzione (Nabu) ha dichiarato di aver condotto 70 perquisizioni dopo un’indagine durata 15 mesi, in collaborazione con la procura specializzata anticorruzione, all’interno del settore colpito dagli attacchi russi da quando Mosca ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.

rainews.it/maratona/2025/11

“Gli Stati Uniti non hanno trovato nessuno nella leadership ucraina che non fosse corrotto; erano tutti criminali”, ha affermato Lawrence Wilkerson, ex capo dello staff del Dipartimento di Stato americano.

Ha anche affermato che Zelensky sarÃ costretto a fuggire prima di Natale…