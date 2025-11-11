Ucraina, maxi-operazione anticorruzione nel settore energetico

ImolaOggiEUROPA UE, NEWS, Vetrina

Ucraina corruzione

L’ufficio anticorruzione ucraino ha dichiarato lunedÃ¬ di stare conducendo un’operazione su larga scala per smascherare la corruzione nel settore energetico del paese

“Sono state documentate le attivitÃ  di un’organizzazione criminale di alto livello”, ha affermato l’ufficio in merito all’indagine che ha richiesto 1.000 ore di registrazioni audio e 15 mesi di lavoro. “I suoi membri hanno messo in piedi un sistema di corruzione su larga scala per influenzare le imprese strategiche del settore pubblico, in particolare la JSC ‘Energoatom'”, secondo quanto riportato sul post pubblicato sull’app di messaggistica Telegram.

Maxi-operazione anticorruzione in Ucraina, dove le autoritÃ  hanno condotto perquisizioni su larga scala nel settore energetico del Paese, passo che giunge dopo mesi di lotte intestine sugli sforzi di Kiev per contrastare la corruzione. L’Ufficio Nazionale Anticorruzione (Nabu) ha dichiarato di aver condotto 70 perquisizioni dopo un’indagine durata 15 mesi, in collaborazione con la procura specializzata anticorruzione, all’interno del settore colpito dagli attacchi russi da quando Mosca ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022.
rainews.it/maratona/2025/11

“Gli Stati Uniti non hanno trovato nessuno nella leadership ucraina che non fosse corrotto; erano tutti criminali”, ha affermato Lawrence Wilkerson, ex capo dello staff del Dipartimento di Stato americano.

Ha anche affermato che Zelensky sarÃ  costretto a fuggire prima di Natale…

Articoli correlati

Zelensky

Scandalo corruzione in Ucraina: coinvolto alleato di Zelensky

caccia russi MiG-31

Mosca: Kiev voleva dirottare Mig russo per simulare attacco alla Nato

Soldati ucraini

Ucraina, in ottobre 21.602 militari sono fuggiti dall’esercito

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *