Mattarella: ‘Onu strumento insostituibile di pace e di stabilitÃ ’

Vienna, 11 novembre 2025 “Lâ€™ONU puÃ² adempiere al suo mandato di garante della pace internazionale soltanto se gli Stati che ne fanno parte le consentono di farlo. E, tuttavia, le Nazioni Unite restano, pur con tali limiti, uno strumento straordinario e insostituibile di pace e di stabilitÃ , che sarebbe irresponsabile indebolire. Il quadro geo-politico che abbiamo di fronte, dalla perdurante guerra di aggressione russa allâ€™Ucraina, alla crisi in Medio Oriente, allâ€™instabilitÃ in diverse aree del continente africano, spesso associata a drammatiche crisi umanitarie, richiede con tutta evidenza un sostegno attivo dellâ€™ONU, non certamente il suo smantellamento.

Penso, ad esempio, allâ€™esigenza di rafforzare – e non demolire – lâ€™architettura relativa al disarmo e alla non proliferazione delle armi nucleari, in una fase storica in cui, invece, assistiamo a inaccettabili allusioni allâ€™impiego di armi di distruzione di massa. Non esistono alternative al multilateralismo, a meno che non si ritenga di imboccare la strada dei conflitti permanenti, con un ritorno ad una visione primitiva dei rapporti fra i popoli, i cui esiti sono storicamente e drammaticamente ben noti”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alle Nazioni Unite di Vienna.

Quirinale Fonte: Agenzia Vista