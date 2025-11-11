In fuga dopo un furto, bosniaco fugge in auto contromano e si schianta

Aveva appena “visitato” un appartamento all’Eur quando è stato sorpreso dalle forze dell’ordine. In fuga con l’auto, ha poi avuto un incidente ed è finito in manette

ROMA – Sono state le forze dell’ordine ad arrestare un 31enne di origini bosniache. Il ladro, sorpreso dopo un colpo in un’abitazione dell’Eur, ha tentato di sfuggire alla presa degli agenti ingranando la marcia contromano in via Rhodesia, nel tentativo di seminarli con manovre azzardate e pericolose.

Schianto contro il cartellone pubblicitario

L’inseguimento si è concluso in viale dell’Oceano Atlantico, dove il fuggitivo, dopo aver urtato un cartellone pubblicitario, ha tentato invano di dileguarsi a piedi in un’area boschiva. Dopo pochi metri è stato tuttavia bloccato e arrestato dagli agenti. Messo a disposizione della magistratura, dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

