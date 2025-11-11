Firenze, tabaccaia rapinata per 9 volte. Baby gang di immigrati di seconda generazione

A “Quarta Repubblica” la commerciante Rossella La Regina racconta la serie di rapine avvenute nel negozio di sigarette elettroniche che gestisce nel quartiere San Jacopino, a Firenze. “Sono stata presa di mira nove volte comprese le spaccate alle vetrine utilizzando i tombini”, dice la commerciante che parla di “situazione insostenibile”.

“Questi malviventi entrano per chiedere soldi e tutte le volte che mi sono rifiutata hanno spaventato i clienti”, prosegue la titolare che conduce l’attivitÃ nel cuore del capoluogo toscano in solitaria. La Regina si dice allarmata per le “visite” delle baby gang composte spesso da italiani di seconda generazione. “Entra uno per comprare qualcosa e dopo pochi minuti ne arrivano cinque o sei che svaligiano la merce sul bancone“, afferma l’esercente.

Nel corso dell’intervista, scorrono le immagini dell’ultima rapina dove si vede La Regina colpire il ladro per metterlo in fuga dal piccolo negozio. “Mi sono presa pure una porta in faccia che ha causato una commozione cerebrale”, dice la commerciante che sottolinea la frustrazione per la poca sicurezza nel quartiere. “Quelli in carcere alla fine siamo noi che non usciamo piÃ¹ la sera mentre loro si sentono forti perchÃ© restano impuniti”, aggiunge la donna.

