Roma, cinghiali irrompono nel parco giochi: panico tra famiglie e bambini

Attimi di apprensione nella giornata di domenica 9 novembre con alcuni cinghiali che hanno attraversato il parco giochi di Cinquina, municipio III, nell’area ludica di via Flora e via Muscetta

ROMA – Gli ungulati hanno fatto “irruzione” passando tra scivoli e altalene, puntando cani al guinzaglio e creando momenti di panico tra le famiglie presenti che stavano trascorrendo un momento di relax. Manuel Bartolomeo, capogruppo di Fratelli d’Italia nel parlamentino di Montesacro, ha detto: “Ancora una volta denunciamo con forza la mancanza di sicurezza per bambini, adulti e per gli stessi animali. Sono trascorse ormai tre settimane senza che dal Comune di Roma si sia mosso nulla. Domani in commissione Ambiente chiederò un incontro urgente con l’assessore capitolino all’Ambiente, per individuare una soluzione concreta e definitiva a questa emergenza”. Bartolomeo, infine, ha sottolineato come la situazione nel quartiere Cinquina sia diventata insostenibile, rimarcando la necessità di un piano d’intervento che tuteli la sicurezza dei cittadini, prevenendo nuovi episodi di questo tipo.

Cinghiali a Cinquina

Non è la prima volta che i cinghiali fanno visita nella zona di Cinquina. Ad agosto, ad esempio, un’intera famiglia di cinghiali venne immortalata in un video da un frequentatore del parco delle Rane. Nell’occasione, a essere immortalati furono sette esemplari – probabilmente una madre con i suoi cuccioli – mentre camminano indisturbati nell’area giochi. Chi girò le immagini disse: “Li vedo ogni mattina, intorno alle 8. Faccio una passeggiata nel parco e loro sono puntualmente lì”.

Ma non sono mancate altre segnalazioni. Addirittura, che chi giurò che mentre stava correndo nel parco venne seguito per alcuni metri dagli animali: “Sembravano curiosi, non aggressivi, ma resta comunque inquietante”. Qualche anno fa, invece, è capitato ad alcuni residenti di notare un cinghiale che camminava in mezzo alla strada più precisamente in via Emilio Teza. Un cinghiale in libertà che andava a spasso a ridosso delle palazzine.

