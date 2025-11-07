Accende una stufa per scaldarsi, anziano muore divorato dalle fiamme

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedÃ¬ 6 novembre a Migliarino (in provincia di Ferrara), dove un incendio scoppiato in un appartamento di via Giuseppe Verdi Ã¨ costato la vita a un uomo di 82 anni.

Intorno alle 18, alcuni residenti del quartiere hanno notato del fumo uscire dallâ€™abitazione e hanno immediatamente lanciato lâ€™allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, che una volta entrati nellâ€™alloggio hanno trovato lâ€™anziano riverso a terra nel bagno.

L’uomo estratto vivo

Secondo alcune testimonianze, l’uomo era ancora in vita al momento del ritrovamento: Ã¨ stato subito estratto dallâ€™abitazione e affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato dâ€™urgenza al pronto soccorso dellâ€™ospedale Santâ€™Anna di Cona.

Nonostante i tentativi di rianimazione, l’anziano Ã¨ deceduto poco dopo. Le prime indagini fanno pensare che il rogo possa essere stato provocato da una stufa presente in casa, forse a causa di un malfunzionamento. Gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri chiariranno lâ€™esatta dinamica della tragedia.

