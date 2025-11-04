La ripicca di Tajani: ‘le offese di Mosca rafforzano nostro sostegno a Kiev’

ROMA, 04 NOV – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciata russa in Italia, rappresentata dal vice capo missione. Al diplomatico Ã¨ stato rivolto – sottolinea una nota – un richiamo formale e “sono state contestate le volgari parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova”.

L’Italia “non cambia la sua posizione di politica estera e il suo sentimento in virtÃ¹ di attacchi verbali sconsiderati. Tutte le dichiarazioni aggressive dalla Russia non fanno che rafforzare l’idea del popolo italiano (???) di difendere chi Ã¨ sotto attacco in una aggressione illegale e ingiustificata, in violazione del diritto internazionale”. (ANSA)