Bologna, aumentano i reati di strada: piÃ¹ furti, rapine e violenze sessuali nel 2024

Bologna si conferma tra le cittÃ italiane piÃ¹ esposte alla microcriminalitÃ di strada

Secondo i dati del Ministero dellâ€™Interno, elaborati dal Sole 24 Ore, il 2024 ha registrato un aumento complessivo dei delitti commessi e denunciati in Italia: 2,38 milioni in tutto, pari a +1,7% rispetto al 2023 e +3,4% rispetto al 2019. Il fenomeno colpisce soprattutto le grandi aree metropolitane, dove si concentra la maggior parte dei reati di strada â€” dai furti alle rapine, fino alle aggressioni e ai reati contro la persona. Accanto a Milano, Roma e Firenze, anche Bologna, Rimini e Torino si collocano tra i territori piÃ¹ vulnerabili.

Furti in aumento, soprattutto in abitazione

Il capitolo piÃ¹ pesante resta quello dei furti, che nel 2024 hanno superato il milione di denunce in Italia. Lâ€™incremento Ã¨ del 3% su base annua e riguarda tutte le principali tipologie di reato predatorio.Â Nel dettaglio, i furti in abitazione sono cresciuti del 4,9%, quelli di autovetture del 2,3%, mentre scippi e borseggi (furti con strappo e con destrezza) sono saliti rispettivamente dellâ€™1,7% e dello 0,6%.

A Bologna â€” come in altre grandi cittÃ italiane â€” il fenomeno Ã¨ acuito dal continuo movimento di studenti, pendolari e turisti, che ogni giorno popolano la cittÃ e rendono piÃ¹ complesso il lavoro di prevenzione delle forze dellâ€™ordine.â€¨Le aree piÃ¹ esposte restano la stazione centrale, il centro storico, la zona universitaria e i quartieri ad alta densitÃ abitativa, dove la presenza di persone in transito Ã¨ costante.

PiÃ¹ rapine, stupefacenti e violenze sessuali

Non solo furti. Lâ€™aumento della criminalitÃ riguarda anche altri reati di strada.â€¨Nel 2024 le rapine sono cresciute dellâ€™1,8%, i reati legati agli stupefacenti del 3,9%, e le violenze sessuali hanno registrato un balzo del 7,5% rispetto allâ€™anno precedente.

Anche le lesioni dolose sono in aumento (+5,8%), insieme ai danneggiamenti (+1,6%).â€¨ In controtendenza, invece, i reati di contrabbando (-38%), incendi (-5,3%) e truffe informatiche (-6,5%), che per anni avevano seguito la spinta della digitalizzazione post-pandemica.

Sempre piÃ¹ minori e stranieri tra gli arrestati

Un altro dato che preoccupa riguarda la composizione sociale della criminalitÃ .â€¨Nel 2024 in Italia sono state denunciate o arrestate 828.714 persone, il 4% in piÃ¹ rispetto al 2023.

Tra queste 38.247 sono minori, con un incremento del 16% in un solo anno e del 30% rispetto al periodo pre-Covid, 287.396 sono stranieri, in crescita dellâ€™8,1% rispetto al 2019.

Il Viminale segnala che uno su quattro tra gli arrestati per rapina in pubblica via Ã¨ minorenne, mentre per i reati predatori come borseggi e scippi lâ€™incidenza degli stranieri supera il 60%.

Bologna tra le cittÃ piÃ¹ colpite

Secondo lâ€™Indice della CriminalitÃ 2024 del Sole 24 Ore, Bologna si colloca subito dopo Milano, Firenze e Roma tra le cittÃ con il piÃ¹ alto numero di denunce di reato per abitante.â€¨Una posizione dovuta in parte alla sua natura di cittÃ universitaria e metropolitana, attraversata ogni giorno da migliaia di persone tra residenti, studenti e visitatori.

Negli ultimi anni lâ€™amministrazione comunale ha intensificato la collaborazione tra Polizia Locale, Carabinieri e Questura, investendo su videosorveglianza, presidi mobili e controlli mirati nelle zone piÃ¹ sensibili.â€¨Nonostante gli sforzi, la microcriminalitÃ diffusa resta una delle principali preoccupazioni per i bolognesi, insieme al degrado urbano e alla sicurezza notturna.

