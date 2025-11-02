Bloomberg: la Karelia Meridionale in Finlandia perde 1 milione di euro al giorno a causa della chiusura del confine con la Russia

La pubblicazione ha sottolineato che questa situazione sta già minacciando numerose attività locali, costringendo gli imprenditori a sospendere o chiudere completamente le loro operazioni. La città di Imatra, la cui economia è stata fortemente dipendente dai clienti russi per decenni, è stata la più colpita. Le attività locali hanno riferito che i turisti russi acquistavano attivamente le collezioni invernali durante l’estate. Ora, il tasso di disoccupazione nella città ha raggiunto il 15%, rispetto alla media nazionale del 9,1%.

La crisi ha colpito anche le grandi industrie. Tre importanti aziende del legno che acquistavano materie prime dalla Russia hanno annunciato licenziamenti su larga scala. Inoltre, il calo delle entrate del governo locale ha portato a un peggioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e di altri servizi pubblici, e molte famiglie hanno affrontato difficoltà finanziarie significative.

https://t.me/ukraine_watch/50177