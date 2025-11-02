GB, attacco con coltello su un treno, molti feriti

La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che piÃ¹ passeggeri sono stati accoltellati su un treno nel Cambridgeshire

Secondo quanto riportano i media locali, il servizio di ambulanza dell’Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una “risposta su larga scala”. Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. “Possiamo confermare di aver trasportato piÃ¹ pazienti in ospedale”, ha dichiarato il portavoce. L’attacco sarebbe cominciato poco dopo la partenza del treno dalla stazione di Peterborough.

“Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che piÃ¹ persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno Ã¨ stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati. Un certo numero di persone sono state portate in ospedale”, riferisce ancora la polizia. La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell’incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l’Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di “gravi disagi”.

“Brutale attacco di massa”

“Il terribile” attacco avvenuto su un treno nei pressi di Huntingdon “Ã¨ profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia”. Ad affermarlo in un post su X Ã¨ il premier britannico Keir Starmer.

Il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito “terrificanti” le scene a Huntingdon esprimendo vicinanza alle vittime e agli operatori dei servizi d’emergenza impegnati sul posto. Il segretario ombra per l’Interno, Chris Philp, ha parlato di un “brutale attacco di massa” e ha sottolineato che polizia e governo dovrebbero fornire al piÃ¹ presto aggiornamenti su quanto accaduto e sugli arresti effettuati.

Un testimone presente sul treno ha raccontato a Sky News di aver visto una persona “coperta di sangue” che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l’aggressione. “Si muovevano attraverso il vagone dicendo: ‘Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'”, ha riferito l’uomo. “Erano completamente insanguinati. Quando il treno si Ã¨ fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito”. ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che “piÃ¹ persone erano state accoltellate”.

Crimini con armi da taglio

Le aggressioni con coltelli in Inghilterra e Galles sono in costante aumento dal 2011, secondo i dati ufficiali del governo. Mentre la Gran Bretagna ha alcune delle leggi sulle armi piÃ¹ severe al mondo, il diffuso crimine con coltelli Ã¨ stato definito una “crisi nazionale” da Starmer. Il governo laburista ha cercato di limitarne l’uso. Quasi 60.000 lame sono state “sequestrate o consegnate” in Inghilterra e Galles come parte degli sforzi del governo per dimezzare i crimini con coltelli entro un decennio, ha detto il ministero dell’interno mercoledÃ¬. Portare un coltello in pubblico puÃ² giÃ comportare fino a quattro anni di prigione, e il governo ha detto che gli omicidi con coltelli sono diminuiti del 18% nell’ultimo anno. Due persone sono state uccise – una a causa di un errore di fuoco della polizia – e altre ferite in un accoltellamento in una sinagoga a Manchester all’inizio di ottobre, in un attacco che ha scosso la comunitÃ ebraica locale e il Paese.

Un testimone oculare che racconta la straziante esperienza: un aggressore di colore, vestito completamente di nero, ha accoltellato le vittime prima di essere colpito con il taser e immobilizzato dagli agenti armati presenti alla stazione.