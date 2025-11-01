Roma, armato di fucile minaccia Gualtieri via social: scatta blitz interforze

“Questo Ã¨ per il sindaco e per la sua famiglia. Come ha buttato giÃ¹ casa nostra, io butterÃ² la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”

Ãˆ il messaggio intimidatorio indirizzato via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri da un uomo di etnia sinti (clan Hilicic, storicamente legato ai Casamonica), dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive a Rocca Cencia. L’uomo sotto al testo – ora cancellato – aveva postato anche una propria foto, nella quale impugna un fucile mitragliatore.

Nella serata di venerdÃ¬ 31 ottobre c’Ã¨ stato un blitz dei carabinieri a Valle Martella, dove hanno trovato sistemazione le famiglie sgomberate dalle case abbattute in via Arzachena, a Rocca Cencia, considerato un fortino dei clan sinti. A Rocca Cencia, tra l’altro, si trovava anche Silvio Hilic l’uomo che, sui social, ha minacciato il sindaco di Roma.(agi.it)