Roma, demolizione di una sontuosa villa abusiva del clan Sinti

E” iniziata la demolizione di una sontuosa villa abusiva appartenente alla famiglia di origine Sinti dei Komarov, in via Arzachena 32 a Roma, nella zona di Finocchio, diventata una centrale di spaccio di droga

“Sono iniziate le operazioni di demolizione delle ville abusive site in Rocca Cencia, periferia est della Capitale”. Lo ha detto il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco. “Per 15 anni non sono state fatte demolizioni d’alcun tipo, mentre nell’ultimo anno siamo arrivati, con quest’ultima, alla terza attivitÃ di demolizione. Segno che da quando ci siamo noi a governare, su questi territori non avranno vita facile coloro i quali vivono di illeciti e illegalitÃ ”, ha aggiunto a LaPresse. “Lo Stato avanza – aggiunge – e si riappropria degli spazi ceduti e fa il forte con i forti”.

Alcuni appartenenti alla famiglia Komarov erano stati coinvolti nell’omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso a colpi di pistola nel comune di Monte Compatri, la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2024.

Sulla costruzione abusiva pendeva un’ordinanza di demolizione dal 2001, anno in cui la costruzione era stata edificata abusivamente. Sul posto sono presenti la polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia Locale di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco con le ruspe, l’Ama, l’Ares 118, l’Acea, la Asl con il servizio veterinario e il personale di Roma Capitale con il Gabinetto del Sindaco.

www.tgcom24.mediaset.it