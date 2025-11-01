Il Giappone valuta di dotarsi di sottomarini nucleari

sottomarini nucleare Usa

Il ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, ha ribadito che “tutte le opzioni sono sul tavolo” per rafforzare le capacitÃ  difensive del Paese, inclusa la possibilitÃ  di dotare la marina di sottomarini a propulsione nucleare, in risposta a un contesto di sicurezza “sempre piÃ¹ instabile”.

La dichiarazione arriva all’indomani dell’annuncio del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui Washington avrebbe autorizzato la Corea del Sud a costruire un sottomarino nucleare in un cantiere navale di Filadelfia. Un passo che permetterebbe a Seoul di entrare nel ristretto club dei sei Paesi che giÃ  dispongono di questa tecnologia: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e India.
tgcom24.mediaset.it

