Zelensky: “la Russia vuole distruggere tutto, aumentare le sanzioni”

Zelensky: “Russia vuole distruggere tutto, aumentare pressione su Mosca”

“La Russia continua la sua guerra terroristica contro la vita stessa, ed è fondamentale che ogni vile attacco contro i civili si ritorca contro Mosca con conseguenze concrete – sanzioni e vera pressione. Contiamo su Stati Uniti, Europa e Paesi del G7 perché non ignorino l’intento di Mosca di distruggere tutto. Servono nuovi passi per aumentare la pressione sull’industria petrolifera e del gas russa, sul suo sistema finanziario e attraverso sanzioni secondarie contro chi finanzia questa guerra. Ringrazio tutti coloro che lavorano per la pace”.

Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X dopo i pesanti attacchi russi sul Paese.

LEGGI ANCHE

► Sanzioni Russia: UE vieta importazione di WC, lavandini e bidet

Kiev: colpite varie centrali, black-out in tutta Ucraina

Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l’Ucraina, causando il principale fornitore di energia, Ukrenergo, a imporre black-out in varie oblast del Paese. Lo scrive l’Ukrainska Pravda, che cita un comunicato del gestore. tgcom24.mediaset.it – foto da Telegram