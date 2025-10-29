Migranti, Tajani e Piantedosi in Africa: accordi bilaterali per favorire flussi regolari

ImolaOggiPOLITICA, News 2025, Vetrina

Tajani e Piantedosi in Africa

Ha preso il via in Mauritania la missione di tre giorni in Africa del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

“Questo Ã¨ l’inizio di una nuova stagione politica, che nell’ambito del Piano Mattei vuole far sÃ¬ che l’Italia sia sempre piÃ¹ presente in quest’area dell’Africa, e in tutta l’Africa”, ha detto Tajani al termine dell’incontro con il premier di Mauritania, Mokhtar Ould Diay. La missione, che continuerÃ  in Senegal e Niger, per ribadire l’interesse dell’Italia nella regione dell’Africa subsahariana, attraverso incontri con le autoritÃ  istituzionali, esponenti della comunitÃ  imprenditoriale locale e italiana e rappresentanti della collettivitÃ .

Il rilancio economico e il contrasto all’immigrazione irregolare

Un interesse che si articola a partire dal rilancio dei rapporti economici e dal contrasto all’immigrazione irregolare: in questo senso – ha annunciato il ministro dell’Interno – saranno siglati anche accordi bilaterali per favorire i flussi regolari. Tutto questo, in un’ottica non predatoria: perchÃ© “noi consideriamo i Paesi africani nostri amici. E siamo anche pronti a trasformarci sempre piÃ¹ in portavoce dell’Africa in Europa”, Ã¨ il messaggio del titolare della Farnesina.

“Io credo che un continente ricco come l’Africa, che ha grandi risorse di materie prime, possa avere delle grandi prospettive. Noi possiamo esportare in questi Paesi il nostro saper fare e penso per quanto riguarda le materie prime, se abbiamo un’ottica assolutamente anticoloniale, dobbiamo aiutare al recupero, all’estrazione delle materie prime, trasformarle qui e poi acquistarle e portarle in Italia”, ha spiegato Tajani al suo arrivo a Nouakchott, dove i ministri italiani hanno inaugurato l’Ambasciata d’Italia aperta nel 2024 proprio per rilanciare le relazioni bilaterali.
www.tgcom24.mediaset.it – foto ANSA

Articoli correlati

Tajani in Mauritania

Tajani in Mauritania: ‘dobbiamo aiutare l’Africa ad estrarre materie prime’

Piantedosi

Piantedosi: ‘flussi migratori opportunitÃ  per rafforzare il nostro sistema produttivo’

Meloni in Tunisia

Meloni in Tunisia: ‘impegno per promuovere la migrazione legale’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *