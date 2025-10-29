Migliaia di uomini ucraini in fuga verso Germania e Polonia

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

ucraini in fuga verso Germania e Polonia

UCRAINA, LA GRANDE FUGA – Politico scrive che la fuga degli ucraini dal Paese mette a rischio l’aiuto militare a Kiev

“I politici in Germania e Polonia, dove risiede il maggior numero di rifugiati ucraini nell’Ue, minacciano di sospendere gli aiuti a causa del forte aumento del numero di giovani uomini ucraini che sono ed entrati ed entrano in questi Paesi dopo che Kiev ha allentato le regole di uscita

Dall’inizio del 2025 fino all’allentamento delle restrizioni di uscita alla fine di agosto, quasi 45.300 uomini ucraini di etÃ  compresa tra 18 e 22 anni hanno attraversato il confine con la Polonia. Nei due mesi successivi questo numero Ã¨ salito a 98.500, ovvero 1.600 persone al giorno.

Il numero di giovani uomini ucraini di etÃ  compresa tra 18 e 22 anni che entrano in Germania Ã¨ aumentato da 19 persone a settimana a metÃ  agosto a 1.400â€“1.800 a settimana in ottobre… I politici temono che il forte aumento del numero di ucraini che arrivano in Germania possa portare a una riduzione dell’aiuto militare”.
https://t.me/letteradamosca/30579

Articoli correlati

Pilota dell'Aeronautica accoltellato al collo da un ucraino

Pilota dell’Aeronautica accoltellato al collo da un ucraino

Ucraino fa esplodere ordigno alla stazione di Ovruch: morte tre donne

Ucraino fa esplodere ordigno alla stazione di Ovruch: morte tre donne

soldati ucraini

Ucraina: 290.000 casi di diserzione e abbandono delle unitÃ  militari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *