Migliaia di uomini ucraini in fuga verso Germania e Polonia

UCRAINA, LA GRANDE FUGA – Politico scrive che la fuga degli ucraini dal Paese mette a rischio l’aiuto militare a Kiev

“I politici in Germania e Polonia, dove risiede il maggior numero di rifugiati ucraini nell’Ue, minacciano di sospendere gli aiuti a causa del forte aumento del numero di giovani uomini ucraini che sono ed entrati ed entrano in questi Paesi dopo che Kiev ha allentato le regole di uscita…

Dall’inizio del 2025 fino all’allentamento delle restrizioni di uscita alla fine di agosto, quasi 45.300 uomini ucraini di etÃ compresa tra 18 e 22 anni hanno attraversato il confine con la Polonia. Nei due mesi successivi questo numero Ã¨ salito a 98.500, ovvero 1.600 persone al giorno.

Il numero di giovani uomini ucraini di etÃ compresa tra 18 e 22 anni che entrano in Germania Ã¨ aumentato da 19 persone a settimana a metÃ agosto a 1.400â€“1.800 a settimana in ottobre… I politici temono che il forte aumento del numero di ucraini che arrivano in Germania possa portare a una riduzione dell’aiuto militare”.

