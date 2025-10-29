Liste d’attesa truccate, sotto accusa 10 medici specializzandi del Careggi

Avrebbero manipolato il sistema informatico delle prenotazioni per alleggerire i propri turni estivi

Di questo sono accusati dieci medici specializzandi dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. Secondo le accuse, avrebbero truccato le liste di attesa per creare un ingorgo e cosÃ¬ rendere impossibile la prenotazione di visite per centinaia di pazienti. I dottori sono stati denunciati in stato di libertÃ dai carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanitÃ (Nas). Sono stati rinviati a giudizio.

Le liste di attesa truccate

Gli accertamenti dei Nas si sono svolti con la collaborazione della direzione sanitaria dell’ospedale Careggi. Da quel che emerso, sembrerebbe che i medici tra luglio e agosto 2023 abbiano inserito sul gestionale “Cup 2.0” una serie di prenotazioni multiple e fittizie a nome dello stesso paziente.

Le presunte manipolazioni sarebbero avvenute soprattutto nelle prime ore della mattina. In alcuni casi le visite contestate dalla Procura risulterebbero registrate anche nello stesso giorno, saturando cosÃ¬ le agende del reparto per diversi giorni consecutivi. Questa pratica avrebbe permesso ai medici di ridurre il carico di lavoro durante i mesi estivi. Il tutto perÃ² al prezzo di interrompere o rallentare il regolare funzionamento del servizio pubblico, con effetti su almeno 290 prenotazioni.

L’azienda ospedaliero-universitaria Careggi ha fornito piena collaborazione ai Nas durante le verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle indagini. L’udienza predibattimentale si terrÃ il 19 febbraio 2027.

