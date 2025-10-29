Leone XIV: ‘la Chiesa non tollera l’antisemitismo’

Papa Leone XV

CITTÃ€ DEL VATICANO, 29 OTT – Nel discorso in lingua italiana, il Papa dedica la catechesi alla Dichiarazione conciliare Nostra aetate, in occasione del suo 60/esimo anniversario. Uan dichiarazione , ricorda, che “deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque”.

“Da allora – afferma Leone -, tutti i miei predecessori hanno condannato l’antisemitismo con parole chiare. E cosÃ¬ anch’io confermo che la Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso. Oggi possiamo guardare con gratitudine a tutto ciÃ² che Ã¨ stato realizzato nel dialogo ebraicocattolico”. (ANSA)

