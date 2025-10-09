UE: fino a 3,6 miliardi di euro per combattere l’odio contro Lgtq+

La Commissione Ue ha lanciato una nuova strategia per combattere ogni forma di odio e violenza contro le persone Lgbtq+

“La strategia 2026-2030 combatte l’odio, promuove la libertà e la diversità nell’Ue e in tutto il mondo e definisce misure mirate articolate attorno a tre pilastri: proteggere le persone Lgbtq+ da ogni forma di violenza; consentire alle persone Lgbtq+ di vivere libere da discriminazioni e godere di pari diritti in tutti gli ambiti della vita, e coinvolgere la società nel suo complesso a tutti i livelli, per promuovere insieme l’uguaglianza delle persone Lgbtq+”, spiega l’esecutivo comunitario.

“Attualmente l’Ue perde fino a 89 milioni di euro di Pil ogni anno a causa della discriminazione basata sull’orientamento sessuale. La Commissione europea pubblicherà una relazione sull’attuazione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione nel 2026 e continuerà a garantirne la rigorosa applicazione”, spiega ancora la Commissione.

Nel quadro del prossimo quadro finanziario pluriennale – si aggiunge – i finanziamenti saranno erogati nell’ambito della sezione Cerv+ del programma AgoraEU, che includerà fino a 3,6 miliardi di euro per sostenere l’uguaglianza e la non discriminazione, combattere la violenza di genere e promuovere la partecipazione democratica. ANSA EUROPA