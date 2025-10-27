Pilota dell’Aeronautica accoltellato al collo da un ucraino

Un pilota dell’Aeronautica fuori servizio è stato accoltellato mentre era seduto su una panchina a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Il suo presunto aggressore, l’ex compagno dell’attuale fidanzata del pilota, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dai carabinieri. Come riporta il collega Stefano Pancini su IlPiacenza, la vittima è stata trasferita all’ospedale Maggiore di Parma.

Cosa è successo

L’uomo ferito ha 32 anni. Secondo quanto è emerso, il pilota sarebbe stato aggredito intorno alle 17 del 26 ottobre mentre era seduto su una panchina lungo via Arda. Qui l’avrebbe raggiunto un cittadino ucraino, l’ex della fidanzata. L’uomo avrebbe accoltellato 10 volte il pilota: la lama avrebbe perforato il collo e l’addome. Subito dopo l’aggressione il cittadino ucraino ha lasciato cadere il coltello e ha fatto perdere le sue tracce.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, l’elisoccorso di Parma, un’ambulanza della pubblica assistenza di Lugagnano e l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola. Le condizioni del 32enne sono subito sembrate gravi perciò, dopo averlo stabilizzato in ambulanza, l’equipe medica ha deciso di trasferirlo all’ospedale Maggiore di Parma.

Il pilota ferito è nato a Saronno, ma risiede a Turate (Como). L’uomo vola sugli Eurofighter e presta servizio al 51esimo Stormo a Istrana (Treviso).

