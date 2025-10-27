Card. Zuppi: “Le religioni non siano mai motivo di guerra”

Il cardinale Matteo Maria Zuppi auspica che “le religioni” non siano mai motivo di guerra
Intervenendo all’assemblea inaugurale dell’incontro internazionale “Osare la pace”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio all’Auditorium Parco della musica, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ha affermato:
“Qui c’è un ruolo per le religioni: mai essere motivo di guerra, mai lasciarsi manipolare per la guerra! Restiamo uniti tra di noi in questo anelito di pace che i tanti Abele di questo mondo portano nel cuore. Se non lo facciamo per convinzione e idealità, facciamolo per sopravvivere”. tgcom24.mediaset.it