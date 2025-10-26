GB, preso il “migrante” liberato per errore

ROMA, 26 OTT – Dopo tre giorni di caccia all’uomo, la Polizia Metropolitana di Londra ha arrestato Hadush Kebatu, un cittadino etiope liberato per errore venerdì dal carcere di massima sicurezza di Chelmsford. L’erronea scarcerazione ha suscitato grande sconcerto nel Regno Unito.

Kebatu era stato condannato a settembre a una pena di un anno, per aver aggredito sessualmente una ragazza di 14 anni e una donna a Epping, nell’Essex.

Il caso del migrante, che era stato ospitato nel Bell Hotel del sobborgo londinese di Epping, aveva scatenato durissime proteste degenerate in scontri con la polizia e un’ampia polemica sul sistema di accoglienza basato sugli alberghi tale da coinvolgere il governo laburista del premier Keir Starmer. Kebatu è stato arrestato nella zona di Finsbury Park a Londra, decisive alcune informazioni arrivate dal pubblico. (ANSA) (foto da X)