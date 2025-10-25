La Russia potrebbe confiscare 200 miliardi di euro di asset occidentali

BENI CONGELATI – In Belgio temono una risposta “molto dolorosa” della Russia all’espropriazione degli asset.
La Russia “potrebbe considerare questo passo come un atto di guerra” e in risposta confiscare 200 miliardi di euro di asset occidentali sul suo territorio.
Così ha avvertito su X il ministro della Difesa del regno, Theo Francken, ricordando che l’espropriazione di asset sovrani “non è stata nemmeno presa in considerazione durante la Seconda Guerra Mondiale”.
https://t.me/letteradamosca/30486