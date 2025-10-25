PIAZZA LIBERTA’, Armando Manocchia risponde alle calunnie di Messora: questa sera replica della puntata

Armando Manocchia risponde alle calunnie di Messora

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, sabato 25 ottobre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta con la replica della puntata di mercoledì 25 settembre 2024.

Alla luce del fatto che il padre padrone di Byoblu, nonostante la fantasiosa Società per Azioni, ormai, a circa un anno e mezzo da quando Armando Manocchia con Piazza Libertà ha deciso di lasciarlo in balia di se stesso, il Messola continua a delirare con tutti e contro tutti, Armando Manocchia compreso.

E’ grazie a Piazza Libertà, con importanti temi trattati e ospiti autorevoli, che Byoblu ha guadagnato seguito, visualizzazioni e donazioni.
E’ a causa di un radicale cambiamento di linea editoriale della stessa, ma soprattutto, per la censura di una puntata, che Armando Manocchia li ha mollati.

Per spiegare la questione che il contaballe Messola mistifica a piacimento, questa sera pubblichiamo la replica della puntata in cui Manocchia dette a Cesare quel ch’è di Cesare e ne prese felicemente le distanze.

