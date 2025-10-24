Zelensky: “L’Ue ci assicura aiuti finanziari per due anni”

“L’Unione Europea ha assicurato che l’assistenza finanziaria all’Ucraina sarà mantenuta non solo il prossimo anno, ma anche nel 2027. Si tratta di una decisione importante e unanime. Abbiamo ottenuto il sostegno politico per quanto riguarda i beni russi congelati e il loro massimo utilizzo per difenderci dall’aggressione russa. La Commissione europea elaborerà tutti i dettagli necessari”. Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

Costa: “Impegno Ue sui bisogni di Kiev, anche per la difesa”

“Il Consiglio Europeo ha trasmesso un messaggio importante: l’Ue si impegna a far fronte alle urgenti necessità finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni, compreso il sostegno ai suoi sforzi militari e di difesa. La Russia deve porre fine immediatamente alla guerra”. Lo annuncia il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa sui social.

