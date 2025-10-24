Zelensky: “L’Ue ci assicura aiuti finanziari per due anni”

Von der Leyen e Zelensky

“L’Unione Europea ha assicurato che l’assistenza finanziaria all’Ucraina sarà mantenuta non solo il prossimo anno, ma anche nel 2027. Si tratta di una decisione importante e unanime. Abbiamo ottenuto il sostegno politico per quanto riguarda i beni russi congelati e il loro massimo utilizzo per difenderci dall’aggressione russa. La Commissione europea elaborerà tutti i dettagli necessari”. Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

Costa: “Impegno Ue sui bisogni di Kiev, anche per la difesa”

“Il Consiglio Europeo ha trasmesso un messaggio importante: l’Ue si impegna a far fronte alle urgenti necessità finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni, compreso il sostegno ai suoi sforzi militari e di difesa. La Russia deve porre fine immediatamente alla guerra”. Lo annuncia il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa sui social.
